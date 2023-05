Il weekend appena trascorso ha visto una serie di gravi incidenti stradali in tutta Italia, ma l’episodio più grave è avvenuto a Favara, in provincia di Agrigento, dove un tredicenne è finito investito da un’auto guidata da un diciottenne ubriaco. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando via conte Ruggero quando è rimasto travolto dall’auto in corsa. Il conducente, un giovane neo patentato, non ha prestato i primi soccorsi e si è allontanato, ma è tornato poco dopo sul luogo dell’incidente.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno denunciato il conducente per guida in stato di ebrezza, dopo che l’alcol test aveva dato esito positivo. Il tredicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto a tre interventi chirurgici. Attualmente le sue condizioni sono gravi.

Questo tragico incidente è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti stradali che hanno colpito il nostro paese. La guida in stato di ebbrezza rappresenta uno dei principali fattori di rischio sulla strada, e purtroppo ancora troppi giovani ignorano i pericoli del bere e poi mettersi alla guida.