Un ragazzo di 15 anni ricoverato in ospedale a seguito di un’aggressione subita da alcuni coetanei. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto, dove è stato curato per ferite alla testa. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri intervenuti sulla scena, il 15enne si trovava in compagnia di alcuni amici intorno alle 14 nei pressi di piazza Quattro Giornate, nel quartiere Vomero, quando è stato circondato da altri ragazzi della stessa età, almeno tre, uno dei quali lo ha attaccato senza apparente motivo, colpendolo alla testa con un tirapugni. Al momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, mentre la vittima non versa in pericolo di vita.

L’aggressione avvenuta nel quartiere Vomero ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulle cause e sulle dinamiche di questo grave episodio di violenza giovanile. Il ragazzo, ignaro di qualsiasi conflitto o provocazione, si è trovato improvvisamente coinvolto in un confronto violento che ha portato a ferite alla testa.

Le autorità competenti hanno preso prontamente in mano la situazione e hanno avviato un’indagine per identificare gli aggressori e chiarire le circostanze che hanno portato all’attacco. È fondamentale che gli autori di questo gesto violento vengano individuati e sottoposti alla giustizia, affinché venga ripristinata la sicurezza e la tranquillità nella comunità.