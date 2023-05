La Polizia di Castellammare di Stabia ha arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di stalking e revenge porn. L’arresto è avvenuto in seguito a un’indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. L’uomo, già noto per il suo abuso di sostanze stupefacenti, aveva precedentemente ricevuto una condanna definitiva per reati contro il patrimonio ed era stato affidato ai servizi sociali. Tuttavia, continuava a perpetuare gravi reati contro la sua compagna. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe perpetrato atti di violenza fisica nei confronti della compagna, anche quando questa aveva in braccio i figli, finendo per colpire anche i bambini. Inoltre, avrebbe dato fuoco all’auto della famiglia della vittima in due occasioni separate. Recentemente, avrebbe anche diffuso un video che ritraeva la donna in atteggiamenti intimi, praticando così la cosiddetta revenge porn.

Il gip di Torre Annunziata ha emesso un provvedimento di carcere nei confronti dell’uomo, che è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli. Le autorità competenti stanno svolgendo un’indagine dettagliata per raccogliere tutte le prove necessarie a sostenere le accuse e garantire giustizia alla vittima. Questo caso mette in luce la gravità dei reati di stalking e revenge porn e l’importanza di combatterli con determinazione. Le vittime di tali crimini devono essere protette e supportate, mentre i responsabili devono essere perseguibili e sottoposti a un adeguato processo legale.