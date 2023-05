Napoli è conosciuta in tutto il mondo per la sua cultura, la sua cucina e la sua passione per il calcio. Tuttavia, c’è un’altra tradizione che caratterizza la città: i fuochi d’artificio. Durante le celebrazioni per la vittoria del campionato di calcio, come purtroppo accade anche a Capodanno, molte persone si divertono a far esplodere petardi e fuochi d’artificio. Purtroppo, questa tradizione può essere molto pericolosa e causare gravi lesioni. Recentemente, al Pellegrini sono arrivati due pazienti con lesioni alle mani provocate dai petardi. Un 49enne del quartiere San Carlo Arena è stato medicato alla mano, mentre un 19enne di Crispano ha perso alcune falangi a causa dell’esplosione dei botti. Questi sono solo alcuni esempi dei pericoli che possono derivare dal lancio di fuochi d’artificio.

Non solo le lesioni alle mani sono comuni, ma anche le ferite agli occhi e al viso sono frequenti. Inoltre, i fuochi d’artificio possono causare incendi e danni alla proprietà. È importante ricordare che i petardi e i fuochi d’artificio non sono giocattoli e non dovrebbero essere usati senza precauzione.