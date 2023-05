Un rapporto amoroso che termina può essere difficile da accettare, ma quando questa difficoltà sfocia in comportamenti violenti e persecutori, diventa una vera e propria minaccia per la vita e la serenità della persona stalkerizzata. Questo è ciò che è successo a una donna di Piazzolla di Nola, che dopo aver messo fine alla relazione con il suo ex partner, si è trovata ad affrontare un incubo di telefonate, messaggi insistenti, minacce velate e pedinamenti sotto casa. Nonostante le sue ripetute rifiutazioni, l’uomo, un 31enne di Cava de’ Tirreni, non ha accettato la fine della storia, trasformandosi in un vero e proprio stalker.

La donna, che aveva ormai paura per la propria incolumità, ha denunciato i fatti ai carabinieri della compagnia di Nola. Grazie all’attenzione costante verso il fenomeno della violenza di genere, i militari del nucleo Radiomobile di Nola sono riusciti ad arrestare l’uomo, trovato nuovamente vicino alla casa della sua ex compagna. Il 31enne è accusato di stalking e accompagnato al carcere di Poggioreale.