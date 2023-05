Ieri sera si sono verificati momenti di paura in Vaticano quando un uomo, a bordo di un’auto, ha forzato il varco di Porta Sant’Anna a velocità sostenuta, ignorando l’alt delle Guardie Svizzere. La Gendarmeria è costretta a sparare un colpo alle gomme dell’auto per fermarlo. Nonostante ciò, l’uomo è riuscito a raggiungere il Cortile di San Damaso, dove alla fine lo hanno arrestato. L’uomo, di circa 40 anni, è sottoposto a una visita medica immediata da parte dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che hanno riscontrato un grave stato di alterazione psicofisica. Attualmente si trova in una cella presso i nuovi locali della Caserma della Gendarmeria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto appreso, l’uomo aveva sospeso le terapie mediche da pochi giorni ed era in alterazione psicofisica. È finito arrestato nei pressi del cortile di San Damaso dopo che il corpo di guardia ha chiuso il Portone della Zecca, che permette l’accesso alla parte posteriore della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a Piazza Santa Marta.