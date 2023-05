Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in piazza Garibaldi a Napoli su segnalazione di un’estorsione in corso. Una persona si è avvicinata agli agenti e ha riferito di essere oggetto di un tentativo di estorsione poco prima. Secondo il racconto, dopo aver parcheggiato la propria auto in via Carriera Grande, vicino a piazza Garibaldi, un uomo si è avvicinato intimandole di pagare 200 euro per la sosta. Di fronte al suo rifiuto, l’uomo si è introdotto nella vettura, prendendo possesso delle chiavi che erano ancora nel quadro di accensione. Il proprietario dell’auto, con l’inganno di effettuare un prelievo per consegnare il denaro richiesto, è riuscito a allontanarsi rapidamente e a contattare il numero di emergenza 113.

Grazie alle descrizioni fornite, gli operatori sono riusciti a rintracciare l’uomo in via Cesare Rosaroll, dove lo hanno bloccato. L’uomo, un 38enne di nazionalità marocchina con precedenti di polizia, è arrestato con l’accusa di estorsione. Le chiavi della vettura sono restituite al legittimo proprietario.