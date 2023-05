Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della tenenza di Arzano, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Melito a seguito di un principio di incendio che ha danneggiato il portone di un panificio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate e i danni sono stati limitati. Attualmente, sono in corso indagini per determinare la dinamica dell’incidente, e non si esclude la possibilità che possa essere stato di origine dolosa.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando un principio di incendio ha colpito il portone del panificio situato in via Melito ad Arzano. I residenti della zona hanno prontamente allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto per gestire la situazione. Successivamente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Fortunatamente, l’incendio ha causato solo lievi danni al portone del panificio, senza causare feriti o danni maggiori.

Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare la causa esatta dell’incendio e per chiarire se possa essere stato un atto doloso. La possibilità di un incendio doloso non viene esclusa, e gli inquirenti stanno esaminando attentamente le prove e raccogliendo testimonianze al fine di fare luce sulla dinamica dell’incidente. È importante individuare i responsabili di tali atti criminali per garantire la sicurezza della comunità e prevenire episodi simili in futuro.