Lutto e dolore nella comunità di Irpinia per la morte di Pamela Mustone, Emilio D’Avella ed Emanuele Serafino in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Foggia.

Irpinia è in lutto a seguito della tragica morte di tre giovani nella provincia di Foggia, in Puglia. Pamela Mustone, Emilio D’Avella ed Emanuele Serafino, tutti e tre trentenni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2023 lungo la Strada Statale 90, all’altezza di Troia.

Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni, i tre giovani viaggiavano su due motociclette quando si sono scontrati con una Dacia Duster. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo per i tre motociclisti non c’è stato nulla da fare.

L’unico superstite dell’incidente è il conducente dell’auto coinvolta, che ha riportato ferite di lieve entità ed è stato trasportato in ospedale a Foggia per le cure necessarie.

Le notizie della tragica morte di Pamela Mustone, Emilio D’Avella ed Emanuele Serafino hanno scosso profondamente la comunità di Irpinia. I tre giovani erano molto conosciuti e apprezzati nella zona. Emilio D’Avella e Pamela Mustone erano fidanzati, mentre Emanuele Serafino proveniva dalla stessa città di Emilio.

Numerosi messaggi di condoglianze e vicinanza stanno affluendo alle famiglie dei defunti, offrendo un supporto emotivo in questo momento di grande dolore.