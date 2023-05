Il sindaco in carica Nello Donnarumma si sta avvicinando alla riconferma a Palma Campania, mentre Biagio Simonetti è in procinto di raggiungere la vittoria ad Ottaviano nelle elezioni comunali. Mancano solo pochi voti per ufficializzare il successo dei due candidati, che si sono trovati in vantaggio rispettivamente contro i loro avversari, l’ex vice sindaco Mimmo Rainone e Ferdinando Federico. Attualmente, le percentuali dei voti si attestano intorno al 65% e al 35% a Palma Campania, mentre ad Ottaviano si viaggia tra il 60% e il 40%.

Nello Donnarumma, sindaco uscente di Palma Campania, sembra aver conquistato la fiducia degli elettori con una significativa percentuale di voti a suo favore. Il risultato parziale indica un sostegno ampio e solido alla sua leadership e all’operato svolto nel corso del suo mandato. Donnarumma ha affrontato una competizione accesa contro il suo ex vice sindaco, Mimmo Rainone, che non è riuscito a superare la popolarità del sindaco in carica.

A Ottaviano, invece, Biagio Simonetti sta per raccogliere i frutti della sua campagna elettorale, che ha promosso la continuità rispetto alla precedente amministrazione guidata da Luca Capasso, di cui Simonetti era assessore. Le percentuali di voto finora registrate indicano un chiaro consenso da parte degli elettori nei confronti di Simonetti, che sembra destinato a diventare il nuovo sindaco di Ottaviano, superando il suo avversario Ferdinando Federico.