A quasi una settimana dalla chiamata alle urne, nei giorni scorsi, presso il teatro Comunale di Palma Campania la proclamazione del nuovo Sindaco che governerà la città nel quinquennio 2023/2028. Un Sindaco che di nuovo ha la riconferma: con il 65% delle preferenze e ben 5817 voti, i cittadini palmesi hanno scelto la continuità, affidando le sorti della città al sindaco uscente Nello Donnarumma (foto di Noemi Nappi).

Una tornata elettorale, questa da poco conclusasi, che per molti aspetti è stata particolare: per la prima volta i palmesi si sono recati alle urne votando con il sistema maggioritario e sempre per la prima volta la scelta è stata su ben 80 candidati per una popolazione di 11.924 votanti.

Di questi, tra domenica e lunedì scorso, il 77% si è recato alle urne attestando, tra le altre, Palma Campania come uno dei comuni a maggior affluenza.

Nonostante una campagna elettorale dai toni caldi, anch’essa annoverabile tra le novità per la città, Donnarumma insieme a quasi la totalità della sua squadra precedente, si è aggiudicato una vittoria dal larghissimo consenso.

Tra i consiglieri eletti per la quota rosa spiccano in consensi

-la Dottoressa Elvira Franzese già vicesindaco e assessore alla Cultura nell’Amministrazione precedente, da anni sulla scena politica Palmese, non solo come prima eletta nella lista Palma 2028 ma anche come prima eletta delle 3 liste con ben 808 preferenze

– l’Avvocato Mariagiovanna Peluso, Presidente del Consiglio per tutto il quinquennio 2018/2023 che si posiziona come prima donna eletta nella lista OrgoglioPalmese con 478 preferenze .

Tra i new arrivals troviamo per Palma 2028:

-il giovane avvocato e militante tra le fila di FdI, Giuseppe Ferrante che si attesta come primo eletto maschile di tutte le liste ;

– Pasquale Carbone giovane Palmese da tempo impegnato in attività associazionistiche e alla sua prima candidatura;

– Gina Santella ex Consigliera tra le fila della minoranza con un curricula che vanta 10 anni di attività politica sul territorio con i primi 5 anni tra i banchi della maggioranza Carbone nel quinquennio 2013/2018.

Per Orgoglio Palmese la new entry è il giovane figlio d’ arte Salvatore Montanino, figlio del già sindaco Nicola Montanino.

Per quanto riguarda la minoranza, capitanata del candidato sindaco Domenico Rainone, ex vicesindaco e assessore alle politiche sociali nella squadra Donnarumma fino allo scorso Agosto, a sedere tra I banchi saranno per la lista Palma di Tutti:

– Il dottor Luciano Carbone, giovanissimo alla sua prima candidatura figlio del Sindaco e Senatore Vincenzo Carbone;

– Luigi Sorrentino, giovane studente universitario da tempo promotore con l’ associazione Palma Sociale di iniziative sul territorio;

– Per le donne la quota rosa va a Marilina Antonelli.

Per Liberi e Forti;

– Il Dottore Salvatore Trocchia noto medico palmese si è purtroppo spento nei giorni scorsi e subentrerà il primo dei non eletti

– Salvatore Mancone, consigliere ed assessore nell’era Carbone.