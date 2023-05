Un incendio si è scatenato in un antico palazzo situato in via Maria Cristina di Savoia a Napoli. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite o intossicate durante l’incidente. Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano, mentre il fumo si è esteso anche agli appartamenti ai piani superiori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa essere stato innescato da un corto circuito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e hanno evacuato le persone presenti nel palazzo attraverso un’uscita interna, senza dover ricorrere all’utilizzo dell’autoscala.

L’incendio ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico della zona, causando disagi nella circolazione stradale nelle immediate vicinanze del palazzo interessato. Le autorità locali e gli investigatori stanno lavorando per determinare l’esatta dinamica dell’incendio e confermare le cause che lo hanno scatenato. Nel frattempo, è stato avviato un processo di messa in sicurezza dell’edificio per garantire la stabilità strutturale e la prevenzione di futuri incidenti.