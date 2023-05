Un incendio è scoppiato alle prime ore di ieri mattina in un edificio situato in via Trinità degli Spagnoli al civico 5, nel quartiere di Montecalvario a Napoli. Carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e per garantire la sicurezza degli abitanti dell’edificio. Fortunatamente, non ci sono feriti. Le fiamme sono divampate all’interno di un locale al terzo piano dello stabile, probabilmente a causa di un corto circuito, e si sono propagate ai mobili circostanti. A causa del fumo denso, circa 50 persone sono evacuate dal palazzo in via precauzionale. Dopo aver esaminato l’integrità dello stabile, i tecnici e gli ingegneri hanno deciso che non vi era più alcun pericolo per i residenti, che hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.

Oggi i tecnici dei vigili del fuoco esamineranno l’appartamento dove è scoppiato l’incendio per cercare di capire le cause dell’accaduto. Al momento, si tratta solamente di ipotesi che le fiamme siano partite da un corto circuito e si siano propagate ai mobili vicino al contatore, ma gli esperti dovranno ancora confermare questa ipotesi.

L’area è stata recintata e messa in sicurezza. Le autorità sono state pronte a intervenire per garantire la sicurezza degli abitanti e delle proprietà, e i vigili del fuoco sono stati in grado di contenere l’incendio prima che si propagasse ulteriormente.