L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha ripreso gli accrediti per il Reddito di cittadinanza (Rdc), le pensioni, l’Assegno unico e il bonus per il mese di maggio, subito dopo aver concluso gli accrediti per il mese di aprile. Tuttavia, le date di accredito possono variare a seconda della data di presentazione della richiesta di ammissione alla prestazione, quindi solo controllando il proprio fascicolo previdenziale si può sapere la data esatta dell’accredito della prestazione.

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, i percettori che lo ricevono per la prima volta dovrebbero ricevere il primo accredito sulla PostePay a partire dal 15 maggio 2023, mentre coloro che lo ricevono in forma di routine mensile, l’accredito sulla PostePay parte dal 27 maggio 2023.

Invece per l’Assegno unico universale per i figli, sono previste più date di accredito per il mese di maggio, tra cui il pagamento degli arretrati del mese di aprile dal 15 maggio 2023, la mensilità del mese corrente dopo 15 giorni dal mese di maggio 2023 e il pagamento del beneficio riferito al mese di aprile previsto per il 27 maggio 2023.

Per la NASpI, l’indennità di disoccupazione, si presume che l’INPS proceda al pagamento con decorrenza dal giorno 8 maggio 2023, anche se questa data può variare in base alla data di presentazione della richiesta di ammissione all’indennità.

Per quanto riguarda le pensioni, il calendario delle pensioni è iniziato il 2 maggio 2023 e le date disponibili per il ritiro del trattamento presso gli uffici postali variano in base alla prima lettera del cognome del pensionato.

Infine, per il Bonus di Renzi, il pagamento del trattamento integrativo dovrebbe arrivare verso la fine del mese di maggio 2023.