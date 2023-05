La tragedia che ha colpito Fonzaso, in provincia di Belluno, è una vicenda terribile che ha lasciato la comunità locale in uno stato di shock. La morte di un padre anziano, colpito da un infarto dopo un litigio con il figlio, è già di per sé un evento tragico e doloroso per qualsiasi famiglia. Ma la tragedia si è ulteriormente aggravata con il suicidio del figlio, avvenuto pochi giorni dopo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’uomo di 50 anni si sarebbe tolto la vita a causa dei sensi di colpa. È facile immaginare il dolore e la disperazione che deve aver provato in seguito alla morte improvvisa del padre, avvenuta proprio davanti ai suoi occhi. In una situazione del genere, non è raro che si sviluppino sentimenti di colpa e di responsabilità, anche se non sempre giustificati.

L’intera comunità di Fonzaso è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto, soprattutto per la presenza di una vittima in più: la moglie e madre di famiglia che ha perso sia il marito che l’unico figlio in poche ore. Si tratta di una tragedia che mette in luce l’importanza del sostegno e della solidarietà in situazioni di grande difficoltà come questa.