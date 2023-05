Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di NAPOLI sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una guardia giurata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune guardie giurate che tentavano di bloccare un uomo in forte stato di agitazione, pertanto li hanno raggiunti e, con non poche difficoltà, lo hanno fermato. Gli agenti hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto la pistola in dotazione ad una delle guardia giurate, dopo averne rotto il dispositivo di sicurezza, ma quest’ultima era riuscita subito a disarmarlo grazie anche all’ausilio di altri colleghi.

Ancora, l’uomo, accompagnato negli uffici di polizia, ha tentato di guadagnarsi la fuga provando a lanciarsi da una finestra ma è definitivamente bloccato. P.C., 50enne di Marcianise (Caserta) con precedenti di polizia, è finito arrestato per tentata rapina e denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.