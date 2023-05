Si terrà domani l’autopsia sul bimbo di tre mesi e mezzo morto all’ospedale Monaldi di Napoli la notte tra il 27 e 28 aprile dopo un’operazione al cuore. I genitori di Claudio, assistiti dall’avvocato difensore Federica Renna, hanno presentato denuncia e la Procura di Napoli (sostituto Giuseppe hanno Tittaferrante) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando i due medici che hanno assistito il neonato, in particolare la cardiologa del Monaldi che lo ha tenuto in cura da poco dopo la nascita, avvenuta il 10 gennaio scorso a San Giuseppe Vesuviano, Marianna Carrozza, e il cardiochirurgo del nosocomio partenopeo che lo ha operato a fine aprile, Guido Oppido. Al piccolo dopo la nascita era diagnosticato un soffio al cuore, per il quale era necessario intervenire chirurgicamente, ma l’intervento è avvenuto tre mesi e mezzo dopo la nascita.

Per i genitori si sarebbe trattato di un ritardo rivelatosi fatale, causato anche dalla chiusura, nel reparto di neonatologia del Monaldi, della sala operatoria e della terapia intensiva (tuttora chiusi). Claudio, dopo l’operazione, era ricoverato nella terapia intensiva per adulti, ed è lì che ha avuto una crisi che l’ha portato alla morte.