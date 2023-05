L’associazione NaLUG è lieta di annunciare l’edizione 2023 dell’Open Hardware Day

Napoli, evento gratuito, che si terrà giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 14 nella sede della

DIGITA Academy (Corso Nicolangelo Protopisani 70, blocco L1, 2° piano).

Un pomeriggio dedicato interamente al mondo dell’open software e hardware in tutti i suoi

aspetti: dal campo medico alla fisica, dall’automobile ai LED animati.

Ma che cosa è l’Open Hardware?

Per Open Hardware si intende l’hardware libero, come progettazione e condivisione degli

schematici, disegni meccanici, ecc., in modo da poter essere liberamente studiato,

modificato, condiviso e riprodotto da chiunque. Ad esempio, Arduino e RepRap sono open

hardware.

I biglietti gratuiti sono disponibili sul sito

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-open-hardware-day-napoli-2023-63537292652

7

Programma giovedì 25 maggio

14:00 Welcome from NaLUG

14:10 Welcome from DIGITA Academy

14:20 Giovanni di Dio Bruno

“Quando l’open source è fatto di vetronite e rame”

15:00 Vittorio Vitale

“OBD Simulator”

15:40 Salvatore Sgariglia – Gaetano Carlino – Antonio Amato

“I Can Feel my Legs”

16:20 Mariano Mollo – Aldo Maria Ibello

“Presentazione del progetto LedStar”

17:00 Giuseppe Pirillo

“La fisica con Arduino”

18:00 Fine evento

L’associazione NaLUG – Napoli GNU/Linux Users Group APS (Associazione di

Promozione Sociale) si configura come associazione senza scopo di lucro i cui soci hanno

come finalità la divulgazione e la promozione degli ideali afferenti il software libero con

particolare riferimento al sistema operativo GNU/Linux e alle libertà digitali in generale

tramite conferenze, corsi di studio, borse di studio, bandi di gara, sponsorizzazioni e in ogni

modo che rispettino i principi dell’open source e del software GNU/Linux.

DIGITA è la “Digital Transformation & Industry Innovation Academy” dell’Università degli

Studi di Napoli Federico II in partnership con Deloitte Digital.

Nasce con l’obiettivo di fornire ai giovani talenti, in possesso almeno di una laurea triennale,

le competenze necessarie a colmare il gap tra le aziende e l’ecosistema Digital,

consentendo loro di essere protagoniste nella trasformazione digitale.