L’Asia, società controllata dal Comune di Napoli per la gestione dei rifiuti e dei servizi di nettezza urbana, ha aperto un nuovo bando per la progettazione e la costruzione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano a Napoli Est, nel quartiere di Ponticelli. Si tratta quindi di un secondo impianto nel quartiere. Il valore di partenza del bando è di 35.610.457 euro, finanziato dalla Regione Campania. La scadenza del bando è il 15 giugno.

L’obiettivo di questo impianto di compostaggio è completare il ciclo integrato dei rifiuti a Napoli Est, consentendo il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata cittadina. L’impianto avrà una capacità di trattamento di 30.000 tonnellate all’anno e utilizzerà un processo biologico per produrre biometano e compost, che potranno essere utilizzati rispettivamente come fonte di energia e come sostanza organica per l’agricoltura.

L’amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero, sottolinea che l’impianto sarà all’avanguardia nella produzione di biometano e compost di alta qualità, contribuendo a un ciclo di economia circolare a km zero. Inoltre, Asia si impegna a realizzare una stazione di rifornimento di metano per i mezzi della raccolta, promuovendo l’utilizzo del biometano prodotto dai rifiuti raccolti.

L’impianto di compostaggio, che avrà una superficie di 72.000 metri quadrati, sarà in grado di smaltire 35.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno. Si prevede che la costruzione dell’impianto richiederà due anni a partire dall’assegnazione dei lavori, con una prevista completamento nel 2026.