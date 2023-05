Il presidente di Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, si è incontrato con Luca Cascone, presidente della quarta commissione consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del consiglio regionale della Campania, per discutere della chiusura delle strade nel tratto Palinuro-Camerota nel territorio del Cilento. L’incontro è sollecitato a seguito dei recenti eventi franosi che hanno causato disagi e ostacolato lo sviluppo turistico dell’area. Entrambi si sono impegnati a trovare soluzioni immediate e a lungo termine per risolvere la situazione critica. Durante l’incontro, sono evidenziate le preoccupazioni delle comunità locali, degli operatori turistici e dei visitatori riguardo alla chiusura delle strade. Sansiviero ha sottolineato l’importanza strategica di questa arteria per l’economia locale e l’accoglienza turistica, mentre Cascone ha dimostrato comprensione e ha promesso di promuovere un dialogo costruttivo con le autorità competenti per accelerare i processi di valutazione e ripristino delle strade.

Si è anche discusso di un piano a lungo termine per la prevenzione degli eventi franosi e il miglioramento delle infrastrutture nella regione. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della sicurezza dei cittadini e dei visitatori, nonché della collaborazione tra il settore turistico, le istituzioni locali e regionali e le agenzie preposte per affrontare la situazione attuale e prevenire futuri episodi simili.