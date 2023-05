L’avanzamento tecnologico rapido e costante ha reso obsoleti i dispositivi in tempi sempre più brevi. Gli smartphone e le televisioni diventano vecchi nel giro di pochi anni, mentre sul mercato sono già disponibili modelli più nuovi e avanzati. Per sostenere il settore delle telecomunicazioni e incentivare l’acquisto di nuovi televisori, il Governo Meloni sta valutando l’introduzione del Bonus Rottamazione TV. Questo bonus, ancora in fase di definizione, offrirà uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, a chi decide di rottamare il proprio vecchio dispositivo. Vediamo di cosa si tratta e a chi spetta.

Il Bonus Rottamazione TV è un’iniziativa governativa volta a incoraggiare l’acquisto di nuovi televisori, compatibili con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre. Questo incentivo si traduce in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che verrà applicato direttamente in negozio al momento dell’acquisto del nuovo televisore. Non sono previsti limiti di ISEE per accedere al bonus, e il suo obiettivo principale è quello di incentivare il ricambio dei vecchi dispositivi.

Secondo le informazioni disponibili al momento, il bonus TV sarà accessibile a tutti i cittadini residenti in Italia, senza alcun limite di reddito. Tuttavia, verrà concesso una sola volta per l’acquisto di un unico televisore per nucleo familiare. Inoltre, per poter beneficiare del bonus, sarà necessario rottamare un vecchio televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. È anche richiesto di essere in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.

Per ricevere il bonus TV, sarà sufficiente portare il vecchio televisore presso il rivenditore scelto per l’acquisto del nuovo dispositivo. Sarà il rivenditore stesso a occuparsi della rottamazione e ad applicare lo sconto direttamente sul prezzo del televisore nuovo. Come alternativa, sarà possibile portare il vecchio dispositivo presso un’isola ecologica autorizzata e richiedere un certificato di consegna, da presentare al momento dell’acquisto del nuovo televisore.