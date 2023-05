Il governo attuale guidato da Giorgia Meloni ha introdotto un nuovo bonus di 100 euro per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Questo sussidio fa parte di una serie di incentivi implementati dal governo per affrontare la povertà. Nonostante l’iniziale proposta di eliminare alcuni bonus ritenuti insufficienti, il governo ha deciso di adottare un approccio graduale considerando l’attuale stato di alti tassi di interesse e l’aumento dei costi dei beni di prima necessità. Inoltre, è prevista una riforma fiscale che promette minori tasse e l’eliminazione dell’IVA su beni essenziali.

Il bonus di 100 euro può essere richiesto da coloro che guadagnano meno di 15.000 euro all’anno, sia lavoratori autonomi che dipendenti. Se il bonus non viene percepito, viene considerato come credito d’imposta e verrà rimborsato al lavoratore durante la liquidazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente, l’importo verrà pagato direttamente in busta paga.