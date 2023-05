Il governo ha stanziato ben 1,5 miliardi di euro per finanziare questa nuova misura a favore degli anziani. Questo budget sarà diviso tra il nuovo assegno universale anziani e i bonus che saranno distribuiti alle persone che assistono gli anziani non autosufficienti. Il bonus previsto per coloro che prestano assistenza domiciliare ai propri familiari anziani, infatti, sarà di 600 euro all’anno, mentre il bonus per l’acquisto di servizi di assistenza domiciliare sarà di 1.200 euro all’anno.

Per poter accedere a questo nuovo assegno universale anziani e bonus, è necessario presentare domanda presso i Punti unici di accesso, che valuteranno le condizioni di salute e di bisogno assistenziale dell’anziano. In base a queste valutazioni, sarà definito un Piano assistenziale individualizzato che prevederà il tipo di aiuto che l’anziano riceverà. Il nuovo assegno universale anziani e bonus è destinato a tutte le persone anziane con difficoltà economiche e non solo ai soggetti con basso reddito.