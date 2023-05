A fine anno scolastico presentate denunce nei confronti di 105 persone, principalmente genitori o tutori, per non aver fatto frequentare la scuola a un pari numero di minori, con età compresa tra gli 8 e i 14 anni. I carabinieri, in collaborazione con istituzioni scolastiche, hanno monitorato l’intero anno accademico e rilevato dati preoccupanti nella zona di Pozzuoli e Quarto. Le persone denunciate, che sono padri, madri o comunque tutori esercenti la patria potestà, sono colpevoli di non aver garantito l’adempimento dell’obbligo scolastico ai propri figli. In totale, sono segnalati 65 minori che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo.

I carabinieri di Pozzuoli hanno segnalato i diversi nuclei familiari sia alla Procura ordinaria che alla Procura dei minorenni di Napoli. Inoltre, i servizi sociali competenti per il territorio sono informati sull’accaduto.