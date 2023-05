Il Movimento Piazza D’Armi di Nola chiede un maggiore coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella riqualificazione della piazza. Dopo otto anni di lavoro e tre diverse amministrazioni comunali, il progetto di rifacimento della piazza è finalmente in fase di realizzazione, ma il Movimento ritiene che manchi ancora un dibattito aperto e partecipato. Secondo il Movimento, la rigenerazione urbana deve nascere dal basso e coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere le esigenze dei futuri utenti. In particolare, i cittadini chiedono che l’area sia destinata a un parco urbano che possa portare un miglioramento della qualità della vita e un rilancio urbanistico sostenibile.

Il Movimento riconosce i vincoli della Sovraintendenza, ma sostiene che la partecipazione dei cittadini e delle associazioni possa contribuire a trovare soluzioni sostenibili e condivise.

Il bando di gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, pubblicato di recente, è accolto dal Movimento come un segnale positivo per la città. Tuttavia, il Movimento ha sottolineato il fatto che l’ultimo incontro pubblico risale al marzo 2016 e ha chiesto un maggiore coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella fase di progettazione e realizzazione dei lavori.