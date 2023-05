Due ragazzi, di 16 e 17 anni fermati dai Carabinieri sulla banchina di Punta Faro a Procida mentre tentavano di recuperare qualcosa dal mare. L’intervento delle autorità ha rivelato che i due minorenni avevano appena prelevato una busta contenente 4 tavolette di hashish, con un peso complessivo di 400 grammi. I Carabinieri, che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, hanno condotto le necessarie indagini e proceduto con il sequestro della sostanza stupefacente. I due minorenni, residenti sull’isola e senza precedenti penali, sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio e consegnati ai rispettivi genitori. Attualmente, le indagini sono in corso per approfondire ulteriormente il caso.

A seguito della scoperta della droga, i due minorenni sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. I Carabinieri hanno consegnato i ragazzi ai rispettivi genitori, che sono stati informati dell’accaduto. La denuncia e la consegna ai genitori rappresentano le procedure standard nel caso di minori coinvolti in reati penali.