La Polizia Locale di Napoli ha intensificato, come di consueto nel fine settimana, le attività di prevenzione e controllo nei luoghi della movida cittadina. Nel corso delle operazioni – che hanno interessato in particolar modo il quartiere collinare, il Centro Storico e la zona dei ‘Baretti di Chiaia’ – sono rilevate diverse violazioni. Alle 19 ispezioni di polizia amministrativa presso locali di somministrazione o commerciali, sono seguiti 3 verbali per occupazione di suolo eccedente rispetto a quella in concessione oppure completamente abusiva, e 3 verbali per diffusione sonora in mancanza di nullaosta di impatto acustico.

Le verifiche di polizia stradale sono svolte con continuità per tutta la notte, con controlli su 60 veicoli e per 104 persone. Elevati 71 verbali per infrazioni al Codice della Strada e 3 veicoli rimossi al Vomero per sosta irregolare. Infine la Municipale ha impiegato 3 pattuglie automontate in piazza Garibaldi e delle strade limitrofe ai fini della prevenzione dei reati di microcriminalità e dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati.