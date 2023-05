L’incidente stradale avvenuto domenica scorsa sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, nel Salernitano, ha causato una terribile tragedia, con il bilancio delle vittime che sale a tre. Dopo la morte di una 14enne di San Valentino Torio e del fidanzatino 16enne di Pagani, nella notte è purtroppo deceduto in ospedale anche il bimbo di 8 anni, Mourad, fratellino della ragazza, che aveva riportato gravi ferite nell’incidente. La madre della 14enne e del bimbo di 7 anni rimane ricoverata all’Ospedale del Mare, mentre il padre, che era alla guida dell’auto, ha riportato solo lievi ferite. La notizia della morte del bimbo ha colpito duramente la comunità, che già piangeva la perdita delle altre due giovani vittime. Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, ha espresso il profondo dolore della comunità su Facebook, rendendo omaggio alle vittime e offrendo un abbraccio solidale alle famiglie coinvolte.

È un momento di grande tristezza per tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia. Le parole sembrano non poter esprimere appieno il dolore che si avverte in questo momento. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, offrendo sostegno e conforto in un momento così difficile.

È importante riflettere su tragedie come queste e sottolineare l’importanza della sicurezza stradale. Incidenti come questo ci ricordano quanto sia fondamentale guidare con prudenza e rispettare le norme del codice della strada. La tragedia che si è verificata ha avuto un impatto profondo sulla comunità locale e dovrebbe servire come monito per tutti noi affinché si adottino comportamenti responsabili al volante.