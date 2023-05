Pietro Mormile, trentatré anni, originario di Frattaminore e residente al nord, ha compiuto un incredibile viaggio in bicicletta per celebrare il terzo scudetto della sua squadra del cuore, percorrendo 1000 km da Piazza del Duomo a Milano fino a Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli. Questa avventura non solo ha rappresentato un gesto di passione per il calcio, ma ha anche finanziato un progetto di pet therapy per i piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon.

All’arrivo a Napoli, Pietro è accolto dall’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, che ha elogiato la sua impresa come un esempio dei valori più nobili dello sport. L’entusiasmo per la propria squadra del cuore si è fuso con un gesto concreto di solidarietà verso i bambini meno fortunati.

Pietro ha espresso la sua emozione nel tornare nella sua città dopo questa impresa sportiva straordinaria. Ha sottolineato la gioia di poter aiutare i bambini che ne hanno più bisogno, affermando che è un’esperienza fantastica.