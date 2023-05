Nella serata di ieri, in via Panoramica ad Ercolano, si è verificato un episodio di vandalismo nei pressi di un bar, il quale ha subito danni a sedie, tavoli e uno scaldavivande posizionati all’esterno dell’esercizio commerciale. Tutto è avvenuto dopo una lite di cui non si conoscono ancora i motivi, che ha visto coinvolti due individui non identificati. La situazione è degenerata rapidamente, portando i due soggetti a compiere atti di vandalismo che hanno causato danni materiali di una certa entità.

Immediatamente dopo la segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili di questo grave gesto di inciviltà. In particolare, gli inquirenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, al fine di individuare eventuali elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

Si tratta di un episodio preoccupante che testimonia l’importanza di mantenere la calma e di evitare reazioni impulsive anche in situazioni di tensione. Il vandalismo e la distruzione del patrimonio pubblico o privato non sono mai giustificabili, e rappresentano un comportamento contrario ai valori di una società civile e democratica.