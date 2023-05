Mattia Laviola, il giovane di 21 anni scomparso dal 18 maggio, è stato trovato morto a Policoro. Le ultime notizie sul suo conto risalivano a ieri mattina alle 10:30. La sua auto è stata rinvenuta nel parcheggio di fronte all’oasi Wwf di bosco Pantano, un’ampia area naturale vicino al mare Jonio. La Prefettura aveva già attivato la ricerca di persone scomparse dopo la sua scomparsa.

Il luogo del ritrovamento è nelle vicinanze della riserva naturale del bosco Pantano e dell’oasi del Wwf. Attualmente sono in corso le indagini per determinare le cause della morte, e non è esclusa la possibilità che si tratti di un suicidio. Sono state impiegate risorse significative, tra uomini e mezzi, per le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto anche ricerche in mare.