Il triste evento che ha visto la morte di Maria Antonietta Cutillo, una giovane di soli 16 anni, ha commosso l’intera comunità e ha suscitato profondo dolore nei suoi familiari, amici e compagni di scuola. La morte di Maria Antonietta è causata da un tragico incidente, avvenuto mentre la giovane si trovava in vasca da bagno al telefono con la sua amica Fabiana. Il carica batterie del telefono che era collegato alla presa di corrente è caduto accidentalmente in acqua, innescando una scossa elettrica che ha ucciso Maria Antonietta all’istante. L’autopsia ha confermato la morte per folgorazione e ha evidenziato i segni di ustione sulla mano di Maria Antonietta, che impugnava il telefono al momento dell’incidente.

La comunità intera si è stretta intorno alla famiglia di Maria Antonietta, mostrando il proprio sostegno e partecipando all’ultimo saluto con i palloncini bianchi, in un tiepido cielo di primavera. Il parroco Don Paolo Luciano ha espresso il proprio dolore e quello dell’intera comunità, definendo la morte di Maria Antonietta una tragedia assurda e chiedendo alla fede di essere una stampella per i genitori, che dovranno affrontare una vita faticosa e piena di dolore.

Sul versante delle indagini, il medico legale ha escluso la possibilità di un malore improvviso come causa della morte di Maria Antonietta, mentre la Procura di Avellino sta coordinando le indagini per completare il quadro in cui si è consumata la tragedia.