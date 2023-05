Allerta meteo di colore ‘arancione’ della Protezione civile, da questa sera alle 21 e per le successive 24 ore, su diverse zone della Campania, dove e’ in vigore un’allerta ‘gialla’. Sono tanti i Comuni campani in cui i sindaci stanno decidendo di tenere chiuse scuole, parchi cittadini e cimiteri. A Napoli, i parchi cittadini resteranno chiusi, cosi’ come il Pontile Nord di Bagnoli, e sara’ interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Gli accessi al complesso monumentale di Castel Nuovo e al suo museo civico resteranno interdetti al pubblico nella giornata di domani.

Nel Napoletano, scuole chiuse quindi, a Ischia, a Lacco Ameno, a Casamicciola Terme, a Sorrento, a Meta, a Piano di Sorrento, a Quarto, a Massa Lubrense, a Procida, a Monte di Procida, a Villaricca, a Sant’Antimo, ad Arzano, a Qualiano, a Pozzuoli, a San Giorgio a Cremano, a Torre Annunziata, ad Afragola, a Giugliano, a Castellamare di Stabia, e a Frattamaggiore. Si aggiungono inoltre Poggiomarino, Terzigno e Palma Campania.

In provincia di Salerno, istituti scolastici chiusi a Salerno, a Battipaglia, a Corbara, a Nocera Superiore, a Nocera Inferiore, a Sarno, a Cava de’ Tirreni, a Castel San Giorgio, a Pagani, a Sant’Egidio del Monte Albino, a Roccapiemonte, ad Angri (lo anticipa il sindaco sui social), a San Valentino Torio, a Fisciano, a Vietri sul Mare, a Sapri, a Pellezzano, a Scala, a Santa Marina, a Maiori, a Siano. Nel Casertano, scuole chiuse, tra gli altri, a Succivo, ad Aversa, a Villa Literno, a Casaluce, a Carinaro, a Casal di Principe.

A Benevento, il sindaco Clemente Mastella, in un post social di oggi pomeriggio, ricorda che “ad ora la nostra area climatica di Benevento secondo la protezione civile e’ gialla. Monitoriamo se dovesse esserci una allerta piu’ forte”.