In via San Giuseppe nel quartiere Gebbione di Reggio Calabria, un uomo è morto dopo essere travolto da un albero crollato a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la polizia. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava passeggiando con il suo cane quando è avvenuto l’incidente. L’allerta arancione è emessa per gran parte della Calabria a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno causato forti raffiche di vento nella zona di Reggio Calabria.

La città ha riportato diversi danni dovuti alla caduta di alberi in vari quartieri. Il Museo archeologico nazionale, che ospita i celebri Bronzi di Riace, è temporaneamente chiuso a causa dei danni alla recinzione del cantiere di piazza De Nava. Per motivi di sicurezza, è transennato il marciapiede antistante il museo, impedendo l’accesso al pubblico. Il personale ha evacuato in sicurezza i visitatori presenti, e il museo riaprirà al pubblico non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Inoltre, in risposta all’allerta della Protezione Civile regionale, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha deciso di chiudere tutti i cimiteri cittadini per l’intera giornata o finché l’emergenza meteorologica non si placherà.