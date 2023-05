Ray Stevenson, attore britannico di 58 anni, è scomparso stamani all’ospedale Rizzoli di Ischia. L’attore si trovava sull’isola per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota e con la partecipazione di Ugo Dighero. Ray ha improvvisamente accusato un malore che ha richiesto il suo ricovero presso l’ospedale isolano sabato pomeriggio. Purtroppo, le sue condizioni, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate rapidamente e l’attore è deceduto poco dopo. Stevenson ha avuto una carriera di successo nel mondo del cinema, recitando in diversi film tra cui “Thor” e “Re Artù”. È particolarmente noto per il suo ruolo di Tito Pullo nella serie televisiva “Roma”, prodotta da BBC/HBO.

La sua prematura scomparsa è un triste evento per l’industria cinematografica e per i suoi numerosi fan che hanno apprezzato le sue performance. La sua eredità come talentuoso attore rimarrà nella memoria di coloro che hanno seguito la sua carriera. La comunità cinematografica e gli ammiratori di Ray Stevenson si uniscono nel dolore per la sua perdita, ricordandolo per il suo talento e il suo contributo al mondo dello spettacolo.