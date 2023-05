La comunità di Galluccio, un piccolo comune dell’alto casertano, è in lutto a seguito della prematura scomparsa del piccolo Luigi, un bambino coraggioso di soli 3 anni. Luigi ha combattuto strenuamente contro una malattia genetica che lo ha accompagnato fin dalla nascita, ma purtroppo la sua fragile salute è ulteriormente compromessa a causa del recente contagio da Covid-19. Il Sindaco di Galluccio, Franco Lepore, si è fatto portavoce del profondo dolore che ha colpito la comunità, proclamando il lutto cittadino. In un messaggio di condoglianze, il Sindaco ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale e dei cittadini di Galluccio per la prematura perdita del piccolo Luigi. Ha sottolineato come la scomparsa del bambino sia un dolore che colpisce l’anima e il cuore di un’intera comunità.

In questo momento di grande tristezza, il Sindaco ha assicurato il sostegno e l’affetto dell’amministrazione comunale alla famiglia di Luigi, composta da Michela, Alessio e i loro cari. Ha ribadito che l’intera comunità sarà vicina a loro, cercando di alleviare il loro dolore con tutto l’affetto e la solidarietà possibili.

La lotta coraggiosa di Luigi contro la malattia genetica e il suo recente contagio da Covid-19 hanno suscitato profonda commozione e riflessione nella comunità di Galluccio. La perdita di un bambino così giovane è un dolore incommensurabile, che tocca il cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.