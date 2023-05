Secondo le previsioni meteo, il mese di maggio sarà caratterizzato da una forte instabilità e precipitazioni in gran parte del territorio italiano. Dopo un aprile più freddo del normale, le perturbazioni continueranno ad interessare il Mediterraneo centrale e l’Italia, portando piogge e temporali sparsi, talora di forte intensità. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara ha spiegato che almeno fino al 20 maggio continueranno ad arrivare nuove perturbazioni e vortici ciclonici, senza la comparsa di alte pressioni, che portano stabilità atmosferica. Ciò significa che non ci saranno precipitazioni ininterrotte, ma che quasi quotidianamente ci saranno brevi ma intensi temporali, con la possibilità di grandinate e piogge localmente forti.

Le conseguenze di questo maltempo saranno diverse, in particolare per l’agricoltura e il turismo. Le colture agricole rischiano di subire danni a causa delle piogge prolungate, mentre le attività turistiche potrebbero risentire della scarsa visibilità e delle difficoltà logistiche. Inoltre, le piogge frequenti potrebbero causare allagamenti e frane, in particolare nelle zone più a rischio.