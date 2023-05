Il comune di Napoli, come molte altre realtà amministrative italiane, sta attraversando una difficile situazione di carenza di personale. Questa situazione si sta ripercuotendo pesantemente sui servizi che il comune offre ai suoi cittadini, come dimostra la chiusura della sede municipale del quartiere di Ponticelli. La mancanza di personale sta mettendo in ginocchio il comune di Napoli, che non riesce a garantire ai suoi cittadini i servizi pubblici essenziali. Questo è un problema che affligge molte realtà amministrative italiane, ma che sembra particolarmente acuto a Napoli.

La chiusura della sede municipale di Ponticelli è solo l’ultimo episodio di una serie di difficoltà che il comune di Napoli sta attraversando. La carenza di personale sta infatti colpendo molte altre aree, come quella dei trasporti pubblici locali. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva promesso un concorso pubblico per assumere personale, ma i risultati sono stati deludenti. In molti casi, non si è riusciti a coprire neanche il numero dei posti a bando.

In questo contesto, la richiesta del consigliere comunale di Napoli Libera, Massimo Cilenti, di riaprire subito la sede municipale di Ponticelli, dotandola di risorse umane e strumentali, appare del tutto giustificata.