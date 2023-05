Il boss di Ponticelli Francesco De Martino si è reciso oggi un braccio davanti al giornalista Klaus Davi. Lo ha fatto per protesta contro il sistema sanitario, davanti agli occhi di alcuni residenti, la moglie e altri familiari oltre che della troupe. I fatti nel cosiddetto rione Fiat nel pomeriggio. Il boss di camorra si è reciso l’avambraccio destro tirando fuori un taglierino per colpirsi e cominciare poi ad urlare. Davi si era recato in città per realizzare un servizio sulla faida di Napoli. Intercettato fuori casa, era riuscito a parlare con il boss per qualche minuto. Poi De Martino ha raggiunto il giornalista, mostrandogli una ricetta medica con la prescrizione di medicamenti da parte dei sanitari che lo hanno in cura. E qui si è reciso il braccio.

Una scena terribile che ha messo sotto choc diversi cittadini oltre allo stesso Klaus Davi che si è detto scosso per quanto avvenuto davanti ai suoi occhi.