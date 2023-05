Lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema di autenticazione che consente ai cittadini italiani di accedere a servizi online offerti dalla pubblica amministrazione e da enti privati, utilizzando una sola identità digitale. Questo strumento, che al momento conta su 34 milioni di utenti in Italia, sta subendo una profonda trasformazione, diventando un sistema europeo di identità digitale, che consentirà l’utilizzo del proprio account anche al di fuori dei confini nazionali.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha recentemente dichiarato che il governo italiano sta lavorando per una soluzione più avanzata di Spid, soprattutto dal punto di vista dell’utilizzo in termini geografici, in modo da creare uno strumento di identità digitale che possa essere utilizzato anche oltre i confini dell’Italia. Zangrillo ha sottolineato che il nuovo sistema di identità digitale potrebbe essere operativo in 12-15 mesi, offrendo una maggiore flessibilità e accessibilità ai cittadini italiani.

Questa novità rappresenta una grande opportunità per i cittadini italiani che vivono all’estero o che lavorano in altri paesi europei, in quanto avranno la possibilità di utilizzare il loro account Spid per accedere a servizi online in tutta Europa, senza dover utilizzare strumenti di autenticazione specifici per ogni paese. In questo modo, lo Spid diventa uno strumento di identità digitale versatile e facilmente utilizzabile, che semplifica notevolmente la vita di chi si sposta all’interno dell’Unione Europea.

Inoltre, il dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero dell’Interno e la Zecca dello Stato hanno recentemente comunicato un’importante novità riguardo all’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica (Cie), che avvicina ulteriormente l’utilizzo della Cie allo Spid. Infatti, tutti i cittadini in possesso della Cie potranno accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei privati semplicemente impostando online una password, senza aver bisogno della carta fisica a portata di mano.