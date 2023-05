E’ legato a una lite scoppiata sui social, per ragazzine contese, l’accoltellamento del 14enne avvenuto a Napoli la scorsa notte. Il giovane è ricoverato in ospedale, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) che hanno notificato un provvedimento di fermo a un coetaneo della vittima, nei confronti del quale è ipotizzato il reato di tentato omicidio. A sferrare i fendenti un minorenne di Melito di Napoli che non risulta legato ad ambienti criminali.

La vittima invece è residente nei Quartieri Spagnoli. Secondo le prime risultanze investigative – che attendono una conferma – sembrerebbe che non si sia trattato di un incontro occasionale ma che si siano dati appuntamento per dirimere la vicenda, poi sfociata nell’accoltellamento.