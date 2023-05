Indagano i Carabinieri sul ferimento di un 39enne ieri sera a Poggiomarino, in provincia di Napoli. I militari della locale stazione, allertati dal 112 per una segnalazione di una lite in strada tra alcune persone, sono intervenuti a via Piano del Principe. Sul posto i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un bossolo calibro 7,65. Poco dopo, verso le 22, un 39enne già noto alle forze dell’ordine si è presentato nella clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano con una ferita d’arma da fuoco al polpaccio sinistro.

Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Poggiomarino e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica dei due eventi e per verificare se ci siano collegamenti tra gli stessi.