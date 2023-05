La storia delle due sorelle coinvolte in una violenta lite per un vestito da sposa è davvero sconcertante. I fatti risalgono al 5 maggio 2016, ma il processo è ancora in corso e non è ancora emessa una sentenza definitiva. La lite sarebbe scatenata dalla mancata restituzione dell’abito nuziale di Sabrina, prestato alla sorella Tiziana per dei servizi fotografici quando quest’ultima lavorava come parrucchiera. Nonostante i ripetuti solleciti, l’abito non era restituito, e Sabrina aveva deciso di presentarsi a casa della sorella per recuperarlo. Al suo arrivo, è aggredita da Tiziana e dal marito Lorenzo, che l’hanno picchiata e strattonata, provocandole lesioni personali che hanno richiesto sei giorni di cure.

Durante l’aggressione, Tiziana ha anche rotto il cellulare di Sabrina per evitare che potesse usare i messaggi di minaccia che le aveva inviato poco prima. La vicenda si è poi complicata ulteriormente quando Tiziana ha inviato delle foto al marito di Sabrina, fingendo di essere stata aggredita e di avere subito dei graffi. Queste immagini sono state utilizzate come prove nel processo.