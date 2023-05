Un’invio di massa di comunicazioni da parte di Gori, l’azienda idrica locale, sta creando rumore e confusione nella città di Poggiomarino. Nella comunicazione si avvisano i cittadini dell’allaccio alle fogne e dell’intenzione di includere il servizio nella bolletta idrica a partire da luglio. Tuttavia, molti residenti non erano a conoscenza di questo allaccio e non è ancora chiaro se sia effettivamente stato eseguito come afferma l’azienda. Per evitare l’aumento nella bolletta, i cittadini devono scaricare un modulo dal sito e richiedere l’esonero. L’amministrazione comunale è intervenuta sulla questione e sta cercando di ottenere maggiori informazioni per comprendere appieno la situazione.

Il vicesindaco Luigi Belcuore ha dichiarato che l’amministrazione comunale è in stretto contatto con i vertici dell’azienda per affrontare la questione in modo completo. È previsto un incontro ulteriore per fornire tutti i chiarimenti necessari. Il consigliere di distretto, Giuseppe Orefice, ha sollecitato un’adeguata comunicazione da parte dell’ente idrico per chiarire la situazione il più velocemente possibile. In accordo con il Sindaco Maurizio Falanga e l’assessore Luigi Belcuore, è richiesta la convocazione di un tavolo tecnico per definire nel dettaglio questa problematica.

