A Torre del Greco due individui sono finiti arrestati con l’accusa di estorsione derivante dal cosiddetto “cavallo di ritorno”. I due soggetti avevano chiesto al legittimo proprietario di un’auto rubata una somma di 4.000 euro per la restituzione del veicolo. Gli agenti del commissariato locale di polizia hanno condotto una serie di accertamenti che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi successive al furto e al rinvenimento del veicolo rubato. Grazie a tali indagini, è possibile delineare le accuse nei confronti dei due soggetti arrestati.

L’estorsione derivante dal cavallo di ritorno è un reato che si verifica quando i ladri rubano un veicolo e poi chiedono denaro al proprietario per restituirlo. In questo caso, i due individui hanno cercato di sfruttare la situazione per ottenere un profitto illecito.