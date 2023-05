Un tragico episodio evitato grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord. Durante una normale pattuglia lungo l’autostrada A1, al km 752, gli agenti hanno notato una figura umana aggrappata alla rete di recinzione di un cavalcavia. Senza esitazione, i poliziotti hanno scavalcato la recinzione per avvicinarsi all’uomo. Tuttavia, è emerso che l’uomo, un 27enne della provincia di Napoli, stava attraversando un momento di profonda disperazione a causa della rottura della sua relazione sentimentale. Si era ripromesso di porre fine alla propria vita.

Nonostante gli sforzi dei poliziotti per dissuaderlo, l’uomo ha mantenuto la sua determinazione di compiere l’atto estremo. Rendendosi conto dell’urgenza della situazione, gli agenti hanno chiesto rinforzi per gestire la delicata situazione. Mentre un poliziotto stava intrattenendo una conversazione con l’uomo per cercare di convincerlo a desistere dal suo intento, un altro agente si è avvicinato silenziosamente alle sue spalle. Con grande prontezza e abilità, l’agente ha afferrato l’uomo e lo ha messo in sicurezza, impedendogli di compiere il gesto estremo.

Dopo l’incidente, l’uomo è accompagnato negli uffici di polizia, dove è fornito il necessario supporto emotivo e psicologico. Per garantire il suo benessere, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del servizio d’emergenza 118, che ha accompagnato l’uomo in ospedale per le cure del caso.