Un uomo rumeno di 52 anni arrestato dalla polizia dopo aver commesso un furto in un ristorante nel capoluogo irpino. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino hanno individuato e bloccato l’uomo, che aveva distratto il personale del locale utilizzando trucchi e inganni per poi forzare la cassa e impossessarsi del contenuto. Dopo aver ottenuto un identikit preliminare dell’uomo tramite le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo in viale Italia, dopo una complessa operazione di ricerca. All’atto dell’arresto, l’uomo aveva ancora con sé la refurtiva e gli attrezzi utilizzati per forzare la cassa, tra cui chiodi da carpenteria.

Il 52enne, che aveva già precedenti penali, è denunciato per il reato di furto aggravato. Inoltre, il Comune di Avellino ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’uomo, vietandogli di fare ritorno in città per i prossimi tre anni.

Questa rapida azione da parte della polizia locale dimostra l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e proteggere i cittadini. Grazie all’impiego di tecnologie di sorveglianza e ad un’attenta attività investigativa, è stato possibile individuare e fermare l’autore del reato, assicurando giustizia per il proprietario del ristorante e ripristinando un senso di sicurezza nella comunità.