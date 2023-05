Episodio di cronaca nera che si è verificato ad Atripalda, dove tre malviventi di origine rumena sono rimasti coinvolti in un inseguimento con i carabinieri lungo la Variante. I ladri avevano imboccato la strada contromano e sono finiti intercettati dai militari. Durante la fuga, i malviventi hanno speronato la gazzella dei carabinieri causando il ferimento di uno dei militari. Nonostante l’attacco, gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare due dei tre malviventi, mentre il terzo è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. L’incidente ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per prestare le cure necessarie al carabiniere ferito.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avevano appena commesso un furto in un’abitazione nella zona di Maddalena. La polizia ha partecipato alle operazioni di intercettazione e blocco dei ladri, fornendo supporto alle forze dell’ordine. Si tratta di un episodio preoccupante che evidenzia l’importanza di un’azione coordinata tra le forze dell’ordine per contrastare l’aumento della criminalità in Italia.