Due comunità scosse dal dolore e dalle lacrime a seguito di un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di Jemila Boulila, 14 anni, e del suo fidanzatino Rosario Langella, 16 anni. Migliaia di persone si sono riunite nella chiesa di Santa Maria della Consolazione di San Valentino Torio per partecipare al funerale di Jemila, mentre il lutto cittadino è stato proclamato nel comune. La tragedia ha lasciato ferite profonde nelle famiglie coinvolte e nell’intera comunità.

Jemila e Rosario si trovavano in auto con il padre di Jemila alla guida, che è ora indagato per omicidio stradale. Durante il tragitto di ritorno da un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, sulla A30, nei pressi dell’uscita di Mercato San Severino, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di entrambi i giovani. Rosario è deceduto poche ore dopo in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, mentre il padre ha riportato ferite lievi e la madre e il fratellino di otto anni di Jemila hanno subito gravi lesioni.

Le esequie di Jemila sono segnate da un profondo dolore e dalla partecipazione di migliaia di persone. Amici, familiari e cittadini si sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla giovane. La bara bianca è stata accolta con lacrime e fumogeni bianchi alzati al cielo. Gli amici di Jemila e Rosario hanno indossato maglie bianche con una foto dei due fidanzati insieme, in segno di affetto e per tenerli vicini.

Messaggi di cordoglio e dolore

Numerosi messaggi di cordoglio sono espressi dai compagni di classe di Jemila, che hanno scritto una lettera per commemorarla e ricordarla come una ragazza bellissima e radiante. Il parroco, nel corso dell’omelia, ha espresso il profondo dolore dei familiari e ha cercato di trovare parole di conforto in un momento così tragico. Le comunità coinvolte si preparano ora a salutare anche Rosario, affrontando un ulteriore momento di lutto e sofferenza.

La morte prematura di Jemila e Rosario in un tragico incidente stradale ha causato una profonda tristezza e ha unito due comunità nel dolore. Le persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto a Jemila e mostrare il loro affetto per i giovani fidanzati. È un momento di grande dolore per le famiglie coinvolte, che ora dovranno affrontare la difficile prova di superare la perdita dei loro cari.