Sta accompagnando il figlio piccolo a fare la dialisi nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ma rimane bloccato nel traffico della statale Domiziana causato dalla protesta degli allevatori: è successo oggi, all’altezza del comune di Mondragone. Pericolo scampato per il bimbo che è riuscito comunque ad arrivare in tempo in ospedale grazie alla Polizia Locale: su disposizione del comandante della Municipale di Mondragone David Bonuglia, infatti, una pattuglia si è affiancata all’auto con a bordo padre e figlio per scortarla fino a destinazione, consentendo al piccolo di non mancare all’importante appuntamento con i medici.

Per fortuna l’intervento delle forze dell’ordine ha consentito al piccolo di poter effettuare il controllo programmata, con tanto di favore anche da parte di chi protestava che naturalmente ha reso possibile il passaggio anche dei mezzi di emergenza.